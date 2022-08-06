Україна не порушить жодної угоди про зброю, - радник Залужного

Ветеран збройних сил США наголосив, що українські військовослужбовці твердо об'єднані бажанням воювати та знищувати армію ворога.

"Я вважаю, що Україна є одним із найбільших союзників США, і впевнений, що зброя, передана українським силам, не буде перенаправлена в якесь інше місце, і я не маю жодних побоювань, що українське керівництво порушить будь-яку угоду", - зазначив Райс.

Радник Залужного підкреслив, що Вашингтон вірить в український народ, його політичне і військове керівництво та в мужніх українських воїнів.

"І саме тому я постійно пишу про це та виступаю публічно у Сполучених Штатах, рекомендуючи негайно доставити Україні потрібну кількість зброї (а це значить, ще більше), щоб вигнати росіян з України та допомогти "Першій армії миру" відвоювати свою територію, людей, культуру і мир", - додав він.