Україна досягла рекордного показника імпорту газу з ЄС

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Добовий показник імпорту газу досяг 70 млн кубічних метрів

Добовий показник імпорту газу з Євросоюзу в Україну досяг показника в 70 млн кубічних метрів. Це є рекордним показником імпорту газу з 2014 року.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, значного зростання показників імпорту газу вдалося досягти завдяки створенню віртуальних точок на кордонах із Польщею та Угорщиною і запуску віртуального реверсу.

"Ще в минулому році максимальна потужність по імпорту не перевищувала 66 млн кубічних метра на добу і була обмежена існуючою інфраструктурою. Зараз же з віртуальним реверсом імпорт може досягати 170 млн кубічних метрів на добу", - написав Макогон.

Він зазначив, що більша частина імпорту йде на сезонну закачування у підземне сховище газу.

"Якщо ще 2 роки тому основну частину газу закачував "Нафтогаз", то в цьому році значні обсяги закачують європейські компанії. А це значний додатковий дохід до бюджету України", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, в червні "Оператор ГТС України" і оператор ГТС Польщі уклали угоду, згідно з яким на кордоні буде створена віртуальна точка з'єднання.

З 1 липня віртуальна точка на кордоні з Польщею була запущена в роботу.