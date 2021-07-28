Україна направить допомогу Литві через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Уряд України направить гуманітарну допомогу Литві у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю. Раніше Литва заявила про нестачу технічних засобів для облаштування кордону у вигляді колючого дроту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету Міністрів України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Литва звернулася до України через критичну ситуацію, що сталася на кордоні Литви з Білорусі.
Нагадаємо, 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.
Однак 23 липня Литва заявила, що призупиняє будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, оскільки закінчився колючий дріт. У зв'язку з цим уряд звернувся за допомогою до інших країн.