Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: у МЗС розповіли деталі

За словами Кулеби, пропозиції України йдуть у трьох напрямках.

"Перший напрямок - нові секторальні санкції у сфері енергетики, фінансів і торгівлі. Другий - дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопосадовців та керівників держпідприємств. Третій - закриття вже виявлених лазівок для ухилення від санкцій", - сказав міністр.

Кулеба наголосив, що сьомий санкційний пакет ЄС має бути прийнятий якнайшвидше, оскільки "немає жодних раціональних причин затягувати з його прийняттям".

"Навіть у нинішньому форматі нафтове ембарго ставить російську владу на лічильник зворотного відліку. Повне ембарго після того, як воно почне діяти, а рано чи пізно це станеться, ми з цієї теми не зіскочимо, - створить у російському бюджеті пробоїну на десятки мільярдів доларів", - додав голова МЗС.

За словами Кулеби, важливим завданням є передача заарештованих російських активів на благо України, для чого буде потрібна "політична воля" з боку країн-партнерів України.