Україна направила ноту РФ через запуск поїздів по Кримському мосту

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із неузгодженим візитом президента Росії Володимиром Путіним на тимчасово окупований Крим і відкриттям руху по залізничній частині Кримського мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як наголошується, ніякі дії окупаційної адміністрації не можуть змінити закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

"Ні поїздки російських чиновників в Криму, ні будівництво моста, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід'ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві підкреслили, що дії Російської Федерації щодо так званого Кримського моста грубо порушують Конвенцію ООН з морського права 1982 року, двосторонні договірні зобов'язання перед Україною та фундаментально суперечать загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права.

"Ні Україна, ні одна цивілізована держава світу не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України. Вкотре наголошуємо, що Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь. Вимагаємо від російської сторони припинити протиправні дії та будь-яку діяльність на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України - Автономній Республіці Крим р. і Севастополь. Російській стороні передано відповідну ноту протесту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня Кримський міст оголосили готовим до запуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. Поїздом вже скористався президент РФ Володимир Путін.

Крім того, в нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченського мосту. Також у відомстві заявили про нехтуванні Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.