Україна направила ноту протесту Росії через "парад" в Криму

Україна направила ноту протесту Росії через військовий парад в окупованому Криму. Москва свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС заявили, що розцінюють такі дії, як продовження Росією політики мілітаризації Криму.

Це являє серйозну загрозу європейській безпеці, добавили в міністерстві.

"Особливо цинічно виглядає залучення російської окупаційної адміністрації в мілітарних цілях неповнолітніх дітей", - заявили в МЗС.

Відзначимо, військовий парад, організований РФ, пройшов в Сімферополі, Керчі та Севастополі. Однак, на півострові діє заборона на проведення масових заходів у зв'язку з пандемією.

У зв'язку з цим, Україна вважає, що такі дії РФ свідчать про те, що півострів перетворюють у військову базу.

Раніше повідомлялося, що Росія залякує українців в окупованому Криму.