Україна відреагувала на парад в Криму: півострів перетворюють на військову базу

Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)

Україна засудила мілітаризацію Криму

Російська Федерація 24 червня провела військовий парад в окупованому Криму. Україна вважає, що такі дії РФ свідчать про те, що півострів перетворюють на військову базу.

Про це йдеться в повідомленні представництва президента України в АР Крим.

Україна засудила дії Росії по мілітаризації кримського півострова. При цьому заступник представника президента в АР Крим Таміла Ташева назвала військовий парад на території окупованого півострова в умовах пандемії "черговим злочином РФ проти населення".

"Такі дії є однією з складових послідовної російської політики щодо спотворення історичної правди про Другу світову війну і покриття злочинів радянської влади під час депортації кримськотатарського народу, вірмен, болгар і греків у травні 1944 року, виправдання окупації півострова в 2014 році, розпалювання ворожнечі і сучасну пропаганду війни та перетворення Криму на військову базу", - повідомила заступник представника президента в АР Крим Таміла Ташева

Наголошується, що парад пройшов у Сімферополі, Керчі та Севастополі. При цьому на півострові діє заборона на проведення масових заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія залякує українців в окупованому Криму.

Також РБК-Україна писало, що Росія посилює мілітаризацію Криму і прилеглих територіальних вод.

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Автор: Игорь Литвиненко