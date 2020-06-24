ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна відреагувала на парад в Криму: півострів перетворюють на військову базу

Новини » Політика     24.06.2020 - 21:27
Україна відреагувала на парад в Криму: півострів перетворюють на військову базу
Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)

Україна засудила мілітаризацію Криму

Російська Федерація 24 червня провела військовий парад в окупованому Криму. Україна вважає, що такі дії РФ свідчать про те, що півострів перетворюють на військову базу.

Про це йдеться в повідомленні представництва президента України в АР Крим.

Україна засудила дії Росії по мілітаризації кримського півострова. При цьому заступник представника президента в АР Крим Таміла Ташева назвала військовий парад на території окупованого півострова в умовах пандемії "черговим злочином РФ проти населення".

"Такі дії є однією з складових послідовної російської політики щодо спотворення історичної правди про Другу світову війну і покриття злочинів радянської влади під час депортації кримськотатарського народу, вірмен, болгар і греків у травні 1944 року, виправдання окупації півострова в 2014 році, розпалювання ворожнечі і сучасну пропаганду війни та перетворення Криму на військову базу", - повідомила заступник представника президента в АР Крим Таміла Ташева

Наголошується, що парад пройшов у Сімферополі, Керчі та Севастополі. При цьому на півострові діє заборона на проведення масових заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія залякує українців в окупованому Криму.

Також РБК-Україна писало, що Росія посилює мілітаризацію Криму і прилеглих територіальних вод.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КримРосійська ФедераціяКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся