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Україна направила в Гаагу позов проти Росії

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна офіційно подала позов на Росію до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Україна вимагає, щоб керівництво Росії притягли до відповідальності за війну проти українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що українська сторона попросила трибунал негайно дати наказ Росії припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні вранці у своєму зверненні Зеленський заявив, що російські обстріли українських міст тягнуть на міжнародний трибунал.

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