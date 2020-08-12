Україна направила в Білорусь запит про видачу затриманих "вагнерівців"

Офіс генерального прокурора направив до Генеральної прокуратури Білорусі запит про видачу 28 затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера". Серед них 9 громадян України.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що всім цим громадянам раніше було повідомлено про підозру в участі терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), а також Шевченківським районним судом Києва обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Слідством встановлено, що ці особи брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - повідомили в ОГП.

Питання про видачу запрошуваних осіб буде вирішуватись компетентними органами Республіки Білорусь.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, які приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Пізніше стало відомо, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що затриманих бойовиків не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.