Україна має намір судитися з РФ через "націоналізацію" на Донбасі

Україна продовжує збирати докази так званої "націоналізації" підприємств на окупованому Донбасі для подальшого суду проти Росії. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

За його словами, судовий розгляд через майно на Донбасі ускладнений тим, що в міжнародному суді повинні бути представлені дві сторони, а Росія офіційно заперечує присутність в окупованих районах.

"Тому юридично у нас немає іншого боку для подачі позову", - зазначив Божок.

Він уточнив, що мова йде саме про економічний аспект.

"Про те, що конкретно Росія вкрала всі ці підприємства. І коли ми це доведемо, тоді ми зможемо відкрити шлях для правового вирішення цих питань на користь українських суб'єктів, як це сталося в Криму", - підкреслив Божок.

Нагадаємо, в серпні 2019 року на зустрічах тристоронньої контактної групи по Донбасу активізували переговори щодо повернення підприємств. Однак з того часу українській стороні не вдалося просунутися в цьому питанні.