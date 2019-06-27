Україна має намір приєднатися до всіх операцій НАТО

Україна планує поступово приєднатися до всіх операцій та місій НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Анатолія Петренка на саміті міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Повідомляється, що Петренко взяв участь у зустрічі в багатосторонньому форматі з міністрами оборони Великобританії, Литви, Польщі, представником міністра оборони США в Європі і помічником (з політичних питань) заступника міністра національної оборони Канади.

У своєму виступі Петренко підкреслив, що Україна і надалі має намір залишатися надійним партнером НАТО, а також планує поступово приєднатися до всіх операцій та місій альянсу. Крім того, Київ розглядає можливість розширення своєї участі в складі місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 140-й центр Сил спеціальних операцій Збройних сил України вперше пройшов сертифікацію як підрозділ SOF і тепер має право залучатися до Сил швидкого реагування НАТО.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні.