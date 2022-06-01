RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна не має наміру атакувати Росію американськими РСЗВ, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Україна не збирається робити атаки території Російської Федерації. У тому числі американськими РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Newsmax.

Президент зазначив, що настійні заклики до зброї більшої дальності просто спрямовані на захист території України, а не напад на Росію "на їхній землі, як вони зробили з Україною".

"Я знаю, що люди в Сполучених Штатах або хтось у Білому домі каже, що ми можемо їх РСЗВ використовувати для атаки на Росію. Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Російській Федерації, не боремося на її території", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Захід, що постачання Україні зброї, здатної завдати удару по території Росії, може стати "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

РБК-Україна писало про те, що США не бажають поставляти в Україну високоточні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 американського виробництва, щоб не затягувати війну.

Пізніше стало відомо, що США 1 червня оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть ракетні системи HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський