Україна знаходиться у зоні атмосферних фронтів

Погода в Україні завтра, 16 липня, погіршиться, дощі найбільш ймовірні у східній частині. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За даними синоптика, по іншій території країни мінлива хмарність. На півдні температура повітря підніметься до +24+28 градусів, на сході опуститься до +18+22 градуси. У більшості областей передбачається +20+25 градусів.

"У Києві середина літа відзначається періодичними дощами. І завтра, 16 липня, є ймовірність невеликих опадів, але на сонце також розраховуйте.

Протягом дня у столиці очікується +21+23 градуси", - повідомила синоптик про погоду в Києві.

Фото: погода в Україні (facebook.com)

За прогнозом Діденко, надалі дощі з періодичними грозами пройдуть у західних та північних областях, температура повітря поступово підвищуватиметься.

"У другій половині тижня, особливо вихідними, літо нарешті нам широко усміхнеться - вдень потепліє до +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів. До чергової хвилі всенародного стогнання про спеку залишилося півтижня - насолоджуйтесь свіжим повітрям", - повідомила вона.

Нагадаємо, на сьогодні оголошено штормове попередження в Україні. Повідомляється, що сьогодні вдень у північних та більшості центральних областей грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що вже 20-22 липня в країну може повернутися спекотна погода.