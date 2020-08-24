Україна сподівається на участь Німеччини у платформі з деокупації Криму

Під час зустрічі міністрів закордонних справ України та Німеччини українська сторона наголосила на важливості збереження питання деокупації Криму на міжнародному порядку денному. Міністри також обговорили реалізацію Кримської платформи.

Про це розповіли в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба ознайомив свого німецького колегу Хайко Мааса зі змістом та цілями платформи з деокупації Криму.

Кулеба висловив впевненість, що Німеччина та інші міжнародні партнери будуть активно співпрацювати з Україною в рамках реалізації ініціативи зі створення Кримської платформи.

Нагадаємо, Україна хоче створити окрему платформу для деокупації Криму; до неї хочуть залучити Британію та Сполучені Штати Америки.

Долучитися до Кримської платформи також запропонували Польщі; створення платформи обговорювали на зустрічі глав МЗС України та Польщі.

Крім того, як майданчик для деокупації Криму в українському МЗС розглядають Тюркський союз; українська сторона намагається отримати статус спостерігача в цьому союзі.