Україна сподівається на справедливе рішення в апеляції у справі Марківа

В Італії завтра, 29 серпня, розпочнеться апеляційне оскарження вироку ув'язненому нацгвардійцю Віталію Марківу. Україна сподівається на справедливе рішення суду.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у ході брифінгу.

"Завтра почнеться апеляційне оскарження вироку захиснику України Віталію Марківу... Ми безумовно поважаємо італійську систему юстиції, але дуже чітко висловлюємо свою надію, що рішення буде справедливим і неупередженим. Позбавленим будь-яких емоцій і некоректної інтерпретації фактів", - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що Україна вважає звинувачення, висунуті нацгвардійцю, необгрунтованими.

"Ви знаєте, що це питання знаходиться на контролі президента України. Активну участь у захисті Віталія приймає МВС і міністр Арсен Аваков", - додав Кулеба.

Нагадаємо, на початку червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з трибуни Верховної ради заявив, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія у справі Марківа.

Так, українець утримується у міланській виправній колонії "Опера", де відбувають покарання особи, які вчинили особливо тяжкі злочини.