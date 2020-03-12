Україна починає транспортування нафти до Білорусі трубопроводом Одеса-Броди

"Укртранснафта" розпочала прийом на морському нафтовому терміналі "Південний" першого танкера з легкою нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн для її подальшого транспортування нафтопроводом "Одеса-Броди" та однією з двох ниток нафтопроводу "Дружба" в напрямку НПЗ Білорусі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь здійснюється в рамках договору між АТ "Укртранснафта" та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ "Білоруська нафтова компанія".

Договір діє до кінця 2020 року та передбачає співпрацю сторін щодо транспортування нафти із використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" та однієї гілки магістрального нафтопроводу "Дружба" до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ "Південний" - ЛВДС "Броди" - ЛВДС "Мозир".

"Забезпечення транзиту нафти до Мозирського НПЗ дозволить підвищити рівень завантаження нафтотранспортної системи України", - зазначили в АТ "Укртранснафта".

При цьому АТ "Укртранснафта" забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань, додали в прес-службі.

Нагадаємо, посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Україна готова до транзиту нафти для білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ) через нафтопровід Одеса-Броди.

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація з 1 січня 2020 року припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Пізніше поставки були частково відновлені.