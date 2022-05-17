Експорт електроенергії з України може замістити поставки газу до Європи на 17%

Україна своєю електроенергією може замістити поставки російського газу в Європу на 17%. І допомогти європейським партнерам позбутися залежності від енергоносіїв з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики .

Як заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник на 25-й конференції Gazterm-2022 в Польщі, російські нафта, газ і ядерне паливо стали зброєю, яка використовується проти вільного світу.

"Відмова європейського бізнесу від російської енергії - це вже прагматичне комерційне рішення, адже Росія давно перестала бути надійним і передбачуваним партнером. У той же час, для Європи незалежність від російських енергоресурсів - це в першу чергу питання безпеки", - зазначив він.

Водночас Україна залишається надійним партнером Європи у сфері енергетики. І готова запропонувати близько половини потужностей підземних сховищ газу європейським компаніям для сезонних або стратегічних запасів газу.

Крім того, Україна готова допомогти європейським країнам позбутися залежності від російських енергоносіїв завдяки експорту електроенергії.

"За нашими оцінками, електроенергія з України може замістити близько 17% експортованого в ЄС російського газу", - додав Колісник.