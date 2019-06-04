Україна почала виступ у суді ООН за позовом проти РФ

Міжнародний суд ООН має ухвалити рішення про те, що він має юрисдикцію розглядати справу за позовом України щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це заявила під час відкритого слухання у Гаазі у своїй вступній заяві заступниця глави МЗС Лана Зеркаль і написала про це у Facebook.

За її словами, на слуханнях у Гаазі завдання України- представити Міжнародному суду ООН і світу українську справу без маніпуляцій Росії. І показати, що суд має повну юрисдикцію розглядати її по суті. Вона додала, що вчора під час представлення своїх заперечень Росія показала зневагу до міжнародного права та народу України. Зокрема, вона заявила, що Росія прагне уникнути відповідальності.

"Це затягування процесу з метою уникнення відповідальності за свою незаконну поведінку. Це знівечення принципів міжнародного права з метою легітимізації власної руйнівної діяльності. І, зрештою, коли все це не спрацьовує, у хід йде заперечення усіх відомих фактів", - сказала вона.

За словами Зеркаль, Росія також вводить суд в оману щодо виконання нею наказу суду про тимчасові заходи.

"Виступаючи перед вами, мушу висловити обурення України з приводу неповаги, яку виявляє Росія до обов’язкового наказу цього суду. Ситуація була невідкладною два роки тому і стала сьогодні ще більш невідкладною. Заборона Меджлісу залишається в силі, а україномовну освіту в Криму годі й шукати. Дітей кримських татар навчають за новими підручниками, в яких виправдовується сталінська масова депортація їхнього народу у 1944 році", - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі вчора почав розгляд заперечень Росії щодо наявності у юрисдикції Суду щодо позову України. Україна постала перед міжнародним судом по своїй першій справі відносно застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яку передали на розгляд до Суду ще до початку 2017 року.