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Україна почне видавати е-візи громадянам ще трьох країн

Київ, Четвер 13 серпня 2020 16:59
Україна почне видавати е-візи громадянам ще трьох країн
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Громадяни Індії, ПАР і Філіппін зможуть дистанційно оформити візу

Міністерство закордонних справ України почне видавати електронні візи громадянам ще трьох країн. Мова йде про громадян Індії, Південної Африки і Філіппін.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Повідомляється, що з 14 серпня МЗС України починає централізоване оформлення електронних віз громадянам Індії, ПАР і Філіппін

"Українська е-віза видається для поїздок в нашу країну з діловою, приватної, туристичною метою, на лікування, діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

У МЗС нагадують, що для оформлення електронної візи необхідно:

  • зареєструватися на веб-платформі МЗС (доступ відкривається з 14 серпня)
  • у режимі онлайн заповнити анкету, завантажити фотографію і скан-копії документів (паспорт, запрошення тощо), оплатити банківською карткою консульський збір
  • отримати готову е-візу на електронну пошту
  • для в'їзду до України потрібно роздрукувати отриману е-візу

"У той же час для громадян зазначених держав також залишається в силі стандартний порядок оформлення українських віз у закордонних дипломатичних установах України", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна скасувала візи для туристів з Китаю.

У міністерстві вже заявили, що безвіз для Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами.

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