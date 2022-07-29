Україна почала своє розслідування удару по полонених в Оленівці
Офіс генерального прокурора почав своє розслідування удару по українських полонених в окупованій Оленівці (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що інцидент з убивством українських полонених кваліфікований як порушення законів і звичаїв війни.
"За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант завдала удару по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. В результаті загинули близько 40 осіб і 130 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
У цій колонії окупанти утримують цивільних і військовополонених Збройних сил України.
Нагадаємо, в обстріляній колонії, в тому числі, утримуються полонені бійці полку Національної гвардії "Азов". Російська сторона звинувачує в обстрілі українську армію, Генштаб ЗСУ заперечує причетність.
За даними української сторони, полонених перевели в барак, по якому завдано удару, лише напередодні інциденту. МЗС вже закликає західних партнерів визнати Росію країною-терористом.
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