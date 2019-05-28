Україна почала підготовку до безвізу з Мексикою

Україна і Мексика почали підготовку до запровадження безвізового режиму між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що напередодні пройшли двосторонні консультації у консульській сфері, на яких сторони проаналізували стан та перспективи співпраці у візово-міграційній сфері. Особливу увагу делегації приділили темі взаємне скасування візових вимог для громадян України та Мексики.

"Враховуючи тенденції до щорічного зростання числа громадян України та Мексики, які подорожують, встановлення безвізового режиму дасть суттєвий імпульс розвитку багатовекторного двостороннього співробітництва, насамперед у туристичній, торговельно-економічної, інвестиційної, науково-культурній та інших сферах", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сторони виробили алгоритм для укладення угоди про спрощення і скасування візових вимог для всіх громадян України і Мексики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою (острівна країна в Карибському басейні).

Крім того, у квітні уряд схвалив проект угоди з Еквадором про взаємне скасування візових вимог.