Україна почала відбір газу з підземних сховищ

Україна з 1 листопада 2019 року почала відбір газу з підземних сховищ (ПСГ). Про це свідчать оперативні дані, розміщені на сайті "Укртрансгазу".

За даними компанії, обсяг газу у ПСГ станом на 1 листопада становив 21 778,9 млн кубометрів і газосховища заповнені на 70%.

При цьому за добу було закачано до сховищ 4,12 млн кубометрів, відібрано - 8,88 млн кубометрів.

До 1 листопада відбір газу зі сховищ не відбувався.

Нагадаємо, Україна перед початком опалювального сезону закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу. Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 25 жовтня 2019 року досягли 21,6 млрд кубометрів. За даними "Укртрансгазу", обсяг газу в сховищах на 4,5 млрд куб. м перевищує минулорічний показник на ту ж дату. Такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років і гарантують стабільне проходження опалювального сезону.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.