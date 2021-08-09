ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія почала масштабні військові навчання, в тому числі в окупованих Криму і Абхазії

Новость на русском →
Москва, Понеділок 09 серпня 2021 10:20
Росія почала масштабні військові навчання, в тому числі в окупованих Криму і Абхазії Фото: РФ почала масштабні військові навчання (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анастасія Рокитна

Російська армія розпочинає тиждень масштабних батальйонних тактичних навчань на півдні Росії. У тому числі в окупованих Криму, Північній Осетії та Абхазії.

Про це повідомляє РБК-Україна, сслылаясь на "Інтерфакс".

Навчання проходять із залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань буде проведено в період з 9 серпня по 15 вересня. Навчання пройдуть на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі, Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, і на російських військових базах у Вірменії.

Зазначається, що в рамках навчань мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів ЮВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ.

Будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової та оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, включаючи кораблі ЧФ і КФЛ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація учения Абхазия Крим
NEWS
У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу
У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу
DAILY
Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві