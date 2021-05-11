Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на 30%

Оптові ціни виробників промислової продукції у квітні 2021 року в порівнянні з квітнем минулого року зросли на 27,8%. Ціни в межах України зросли на 21,8%, за межі України - на 52,6%.

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 28,4%, у тому числі в межах України - на 20,8%, за межі України - на 54,7%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 68,9%, у тому числі всередині України - на 72,1%.