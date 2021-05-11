Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на 30%
Оптові ціни виробників промислової продукції у квітні 2021 року в порівнянні з квітнем минулого року зросли на 27,8%. Ціни в межах України зросли на 21,8%, за межі України - на 52,6%.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 28,4%, у тому числі в межах України - на 20,8%, за межі України - на 54,7%.
Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 68,9%, у тому числі всередині України - на 72,1%.
Нагадаємо, у березні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 118,5 пунктів, що на 30,8% вище показника за квітень минулого року.
Зазначимо, за даними Світового банку, ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 4% у 2020 році, в основному за рахунок дефіциту пропозиції і більш високого, ніж очікувалося, попиту на харчові масла і продукти харчування. Ціни на сільськогосподарську продукцію прогнозуються з невеликим зростанням у 2021 році.