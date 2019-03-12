Україна з початку року скоротила імпорт і збільшила видобуток газу

Імпорт з Європи скоротився на 20%, видобуток збільшився на 3%

Украинским потребителям всех категорий за январь-февраль 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 7,9 млрд куб. м газа, что на 9% меньше показателя 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

По данным пресс-службы, поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий за два месяца выросли на 3% до 3,5 млрд куб. м.

С начала года в Украину из стран ЕС импортировано 0,9 млрд куб. м голубого топлива, что меньше на 20%, или на 0,2 млрд куб м, аналогичного прошлогоднего объема.

В январе-феврале 2019 года газ в ПХГ практически не закачивался, как и в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 4,1 млрд куб. м газа, что меньше на 0,6 млрд куб. м, или 13%. По результатам февраля 2019 года, в ПХГ Украины накоплено 9,7 млрд куб. м голубого топлива. Это на 3%, или на 0,3 млрд куб. м, меньше, чем год назад.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 13,8 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,8 млрд куб. м, или на 15%.

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, газовый рынок Украины с 1 марта 2019 года полностью перешел на суточною балансировку.