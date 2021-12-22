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Чверті українців вже відключали електроенергію з початку опалювального сезону

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Україна, Середа 22 грудня 2021 16:09
Чверті українців вже відключали електроенергію з початку опалювального сезону Фото: електроенергію вже відключали для 26% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2021 року чверть респондентів (26,1%) стверджують, що вони зіштовхувалися з випадками відключення електроенергії у своїй оселі з початку поточного опалювального сезону. Говорять, що не зіштовхувалися з відключеннями, - 73,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Чверті українців вже відключали електроенергію з початку опалювального сезону

Ставлення до купівлі електроенергії у Білорусі

Думки респондентів щодо купівлі електроенергії у Білорусі розділилися. З одного боку, 32,4% респондентів вважають, що це необхідно, аби уникнути відключень. З іншого боку, 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь і Росія будують спільну Союзну державу, а ще 9,8% вважають це неприпустимим з огляду на те, що це є підтримкою режиму Олександра Лукашенка. При цьому, чверть респондентів (24,3%) не змогли визначитися зі своєю думкою.

Чверті українців вже відключали електроенергію з початку опалювального сезону

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-16 грудня 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року найбільш ймовірними українці вважали зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%). Найменш ймовірним - масове відключення електроенергії для населення (32%).

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