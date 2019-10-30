Україна і МВФ продовжують підготовку меморандуму, - Маркарова

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжують підготовку меморандуму для нової трирічної програми фінансування. Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, на сьогодні триває співпраця з МВФ в частині нової програми. Очікується, що в найближчі тижні місія МВФ приїде до України.

"А поки працюємо над текстом меморандуму, безпосередньо над реформами. Зрозуміло, що програма, яку ми плануємо, це вже і Міжнародний валютний фонд підтверджував, вона буде довгостроковою, на три роки, тому, відповідно, всі ці питання потрібно опрацювати, підписати. Щойно місія буде тут, я думаю, що тоді ми вже зможемо дати більше інформації", - додала Маркарова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що умовами МВФ для України за новою програмою є ухвалення бюджету на наступний рік, продовження боротьби з корупцією, а також більш глибокі структурні реформи в ключових секторах.

Зазначимо, МВФ погіршив прогноз чисельності населення України до 2024 року. У фонді вважають, що за п'ять років населення України скоротиться ще на 1 млн осіб.