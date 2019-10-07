Україна за місяць сплатила майже 2 млрд доларів боргів

Фото: колаж (РБК-Україна)

Через виплати за боргами резерви України зменшилася на 577 млн доларів

Протягом вересня 2019 року уряд та Національний банк України (НБУ) сплатили за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 1 973,8 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, з цієї суми 1 223,7 млн доларів спрямовано на обслуговування та погашення єврооблігацій, 560,9 млн доларів було сплачено за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом, решту коштів - за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

"Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення Урядом облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у валюті, на суму 546,9 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2019 року скоротився на 2,6% (на 577,47 млн доларів) на 1 жовтня становив 21 437,71 млн доларів.

За даними НБУ, уряд, центральний банк, підприємства та банки за III-IV квартали 2019 року повинні виплатити 8,975 млрд доларів. У 2020 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 15,877 млрд доларів.