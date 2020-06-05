Україна за місяць втратила третину мільярда доларів резервів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Резерви скоротилися через великі виплати за держборгом

Розмір міжнародних резервів України протягом травня 2020 року скоротився на 1,3% (на 323,22 млн доларів). На 1 червня розмір резервів склав 25 371,83 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, з початку року розмір міжнародних резервів виріс на 69,67 млн доларів (на 0,3%).

Як відзначили в прес-службі НБУ, на обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті в цілому було спрямовано 1 476,1 млн доларів. З цієї суми 1009,2 мл доларів було сплачено за облігаціями зовнішньої державної позики (ОВДП), 337,7 млн за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими у валюті, 60 млн доларів - за зобов'язаннями перед МВФ. Решта коштів - за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами.

Ці витрати з резервів були частково компенсовані новими надходженнями на користь уряду в розмірі 418,8 млн доларів, у тому числі за рахунок розміщення валютних ОВДП на 368,8 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за травень викупив на міжбанківському валютному ринку 660,6 млн доларів і не продавав валюту.

Зазначимо, розмір міжнародних резервів України протягом квітня 2020 року збільшився на 3,1% (на 771,24 млн доларів) і на 1 травня склав 25 694,99 млн доларів.

Нагадаємо, в квітні 2020 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів.

Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів допоможе підтримувати міжнародні резерви України на рівні 27-29 млрд доларів протягом цього та наступних років.

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Автор: Олександр Білоус