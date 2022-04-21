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Україна лобіює зниження обсягів поставок газу з РФ по "Північному потоку-1", - Reuters

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Київ, Четвер 21 квітня 2022 05:26
Україна лобіює зниження обсягів поставок газу з РФ по "Північному потоку-1", - Reuters Російська ГТС (Фото: bloomberg.com)
Автор: Константин Широкун

Україна має намір переконати західних союзників перемістити російські поставки природного газу з газопроводу "Північний потік-1" в українську ГТС. Таким чином зросте вплив Києва в конфлікті з Росією, також збільшаться доходи України від транзиту енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представників європейських енергетичних компаній, такий крок змусить Росію транспортувати більше свого газу для Європи через Україну. Збільшення платежів за транзит допоможе обороні України під час війни й утримати Росію від пошкодження українських газопроводів.

Представники українського оператора газопроводу і газової компанії "Нафтогаз" провели тиждень у Вашингтоні, зустрічаючись з представниками адміністрації та конгресменами, щоб закликати їх переконати Німеччину та інших європейських союзників прийняти розроблений ними план.

На думку аналітиків, перенаправлення поставок з наявного газопроводу "Північний потік-1" може виявитися складним завданням. Дії ЄС проти російського імпорту можуть бути сприйняті як одностороннє порушення контрактів на поставку.

В цей час тільки в Німеччину Росія щорічно поставляє 55 мільярдів кубометрів природного газу по "Північному потоку-1". Ще 40 мільярдів кубометрів газу вона постачає в Європу через газотранспортну систему України та оплачує транзитні збори Україні в доларах США. Українська трубопровідна система має вільну пропускну здатність понад 100 мільярдів кубометрів.

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