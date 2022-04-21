Україна лобіює зниження обсягів поставок газу з РФ по "Північному потоку-1", - Reuters

Україна має намір переконати західних союзників перемістити російські поставки природного газу з газопроводу "Північний потік-1" в українську ГТС. Таким чином зросте вплив Києва в конфлікті з Росією, також збільшаться доходи України від транзиту енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами представників європейських енергетичних компаній, такий крок змусить Росію транспортувати більше свого газу для Європи через Україну. Збільшення платежів за транзит допоможе обороні України під час війни й утримати Росію від пошкодження українських газопроводів.

Представники українського оператора газопроводу і газової компанії "Нафтогаз" провели тиждень у Вашингтоні, зустрічаючись з представниками адміністрації та конгресменами, щоб закликати їх переконати Німеччину та інших європейських союзників прийняти розроблений ними план.

На думку аналітиків, перенаправлення поставок з наявного газопроводу "Північний потік-1" може виявитися складним завданням. Дії ЄС проти російського імпорту можуть бути сприйняті як одностороннє порушення контрактів на поставку.

В цей час тільки в Німеччину Росія щорічно поставляє 55 мільярдів кубометрів природного газу по "Північному потоку-1". Ще 40 мільярдів кубометрів газу вона постачає в Європу через газотранспортну систему України та оплачує транзитні збори Україні в доларах США. Українська трубопровідна система має вільну пропускну здатність понад 100 мільярдів кубометрів.