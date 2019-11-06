Україна та Литва домовилися про співробітництво в сфері захисту прав споживачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, українське відомство та Державна служба з питань захисту прав споживачів Литви підписали меморандум про взаєморозуміння щодо основних напрямів співробітництва у сфері захисту прав споживачів. Від української сторони документ підписала т. в. о. голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко, від литовської - директор Державної служби з питань захисту прав споживачів Нерінга Улбайте.

"Підписання меморандуму забезпечить створення організаційної бази для співробітництва між обома країнами щодо здійснення координованої політики у сфері захисту прав споживачів, яка спрямована на встановлення рівних умов для захисту інтересів громадян України та Литви від недобросовісних учасників ринку", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці жовтня повідомлялося, що Литва і Канада посилюватимуть співпрацю з Україною в оборонній сфері.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні половина литовської делегації оголосила про бойкот сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на підтримку України. Зокрема, два з чотирьох представників литовської делегації Емануеліс Зінгеріс і Сімонас Гентвілас відмовилися від участі в сесії ПАРЄ через повернення Російської Федерації.