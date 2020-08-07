Україна через кризу втратила десяту частину зовнішньої торгівлі

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-липні 2020 року склав 55,480 млрд доларів. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (61,760 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

Таким чином, падіння товарообігу в червні дещо прискорилося, оскільки за січень-червень падіння було на 9%.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші сім місяців 2020 року склав 26,632 млрд доларів, що на 7% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 13% до 28,848 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 2,216 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-червень 2020 року скоротився 1% до 11,712 млрд доларів, експорт металів скоротився на 19% до 5,291 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 28% до 4,564 млрд доларів.

Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.