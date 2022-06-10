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ЗСУ відбили штурм росіян на трьох напрямках, бій за Сєверодонецьк триває, - Гайдай

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Донбас, П'ятниця 10 червня 2022 08:43
ЗСУ відбили штурм росіян на трьох напрямках, бій за Сєверодонецьк триває, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці відбили штурм російських військ на трьох напрямках. Разом з тим бій за Сєвєродонецьк продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, бойові дії також тривають в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки та українські воїни завдали їм вогневого ураження - окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.

Крім того, було відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.

Разом з тим, зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох - у Врубівці, чотирьох - в Лисичанську, ще чотирьох - у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька.

Гайдай розповів, що в підсумку, за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника.

Також підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, вчора російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті".

Також російські окупанти розбомбили Льодовий палац у Сєвєродонецьку.

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