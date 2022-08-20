ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна може компенсувати перебої з транзитом по "Північному потоку-1", - Оператор ГТС

Новость на русском →
Київ, Субота 20 серпня 2022 00:17
Україна може компенсувати перебої з транзитом по "Північному потоку-1", - Оператор ГТС Фото: Україна може компенсувати перебої з транзитом по Північному потоку (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Україна має близько 109 млн кубометрів газу на добу вільних потужностей за транзитним маршрутом до Європи. Вони можуть бути використані для компенсації зниження потоків по газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оператора ГТС в Facebook.

Вже заброньовані потужності через Україну згідно з транзитною угодою з "Газпромом" використовуються менш ніж на 40%.

З урахуванням хронічних перебоїв в роботі "Північного потоку-1" в останні місяці, а також чергової запланованої зупинки цього маршруту в кінці серпня, Оператор ГТС нагадав про наявність альтернативних транзитних коридорів через Україну і Польщу.

Технічні потужності "Суджі" становлять 244 млн кубометрів на добу. Це можна порівняти зі звичайною пропускною спроможністю Nord Stream, що становить близько 167 млн кубометрів на добу, яка нещодавно була обмежена Газпромом.

Таким чином, немає обставин непереборної сили і технічних перешкод для виконання "Газпромом" своїх зобов'язань перед європейськими країнами щодо постачання газу. Росія продовжує ігнорувати наявні можливості для транзиту, зокрема на точці входу "Суджа", зазначає компанія.

Нагадаємо, "Газпром" 14 червня заявив, що різко знизить постачання газу через "Північний потік-1". Причиною стала затримка з ремонтом агрегатів компанією Siemens. Пізніше компанія відмовилася приймати турбіну і зажадала зняття санкцій.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток
NEWS
Україна отримає безпілотники-розвідники та нові ПТРК: що про них відомо
Україна отримає безпілотники-розвідники та нові ПТРК: що про них відомо
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам