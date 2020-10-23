Україна та Китай підписали програму співробітництва у космічній галузі на 5 років

Україна та Китай підписали п'ятирічну програму співробітництва у космічній галузі. Програма складається з 69 спільних проектів.

Про це повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України.

Вказано, що 22 жовтня відбулось засідання українсько-китайської підкомісії з питань співробітництва в галузі космосу Комісії з питань співробітництва між урядами України та КНР.

"Результатом засідання стало підписання програми українсько-китайського співробітництва в галузі космосу на 2021-2025 роки, яка складається з 69 спільних проектів на загальну суму контрактів більш ніж 70 млн доларів", - вказано у повідомленні.

Крім того, сторони підписали договір про створення спільної лабораторії космічної науки.

Україна та Китай також домовилися зміцнювати обмін інформацією про космічну діяльність двох країн і своєчасно інформувати одна одну про стан виконання тем програми співпраці, вирішувати проблеми, що виникають в процесі реалізації програми з метою забезпечення її виконання.

Нагадаємо, на початку червня Китай відправив у космос два супутники. Апарати, які несла ракета Long March-2D, були успішно доставлені на орбіту.

Як писало РБК-Україна, Велика Британія має намір посилити протидію загрозам, які виходять від Росії та Китаю в космосі. Обидві країни розробляють нові види зброї.