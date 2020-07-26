ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Британія готує відповідь на загрози від Росії та Китаю в космосі

Неділя 26 липня 2020 12:08
Британія готує відповідь на загрози від Росії та Китаю в космосі
Фото: Бен Уоллес (euronews.com)
Автор: Олександр Білоус

Британія має намір зосередитися на увазі до нових методів війни

Велика Британія має намір посилити протидію загрозам, які виходять від Росії та Китаю в космосі. Обидві країни розробляють нові види зброї.

Про це йдеться в статті міністра оборони Британії Бена Уоллеса в The Sunday Telegraph.

Як зазначив міністр, "провокаційне випробування" Росією зброї в космосі загрожує національній безпеці Великобританії, а також мирного використання космічного простору.

За його словами, Китай також зайнятий розвитком космічної зброї.

Уоллес зазначив, що подібна поведінка підкреслює необхідність перегляду державної політики у сфері безпеки і оборони. Зараз британські влади, вивчають таку можливість.

Сучасний світ "рухається з безпрецедентною швидкістю", а сфера оборони повинна розвиватися в аналогічному темпі, підкреслив Уоллес. За його словами, полем битви стають кіберпростір і сфера даних.

Уоллес зазначив, що комплексний аналіз може привести до тому, що міністерство оборони відмовиться від уваги до звичайних воєн. При цьому уряд готує "оборону наступного покоління"

Нагадаємо, раніше Велика Британія заявила про стурбованість пусками снарядів з російського супутника.

За словами голови Космічного управління Британії Харві Сміта, влади турбує те, яким чином РФ використала один із своїх супутників, випустивши з нього снаряд, який можна охарактеризувати як зброю".

Раніше повідомлялося про першу китайську марсіанську місію - КНР відправила на "червону планету" свій зонд.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Російська ФедераціяВеликобританияКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся