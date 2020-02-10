Україна і Канада готові до формальних переговорів про розширення ЗВТ, - Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з пані Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою. В ході зустрічі сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин України та Канади, йдеться на офіційному сайті Кабміну.

Як зазначається, ключовим питанням зустрічі було розширення Угоди між Україною та Канадою про вільну торгівлю.

"Найактуальнішим питанням наших двосторонніх відносин є розширення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю у сфері послуг та інвестицій. За моєю інформацією, технічні консультації на рівні експертів завершено. Тепер ми маємо розпочати формальні переговори про розширення. Важливо, щоб відповідні директиви від уряду Канади та президента України були отримані у найближчі тижні", - зазначив Гончарук.

Також сторони обговорили лібералізацію візової політики для українців.

"Вже у травні цього року ми очікуємо на приїзд спеціальної оціночної місії Департаменту імміграції Канади. Наш уряд надасть їй максимальне сприяння, тож сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому ми матимемо позитивні результати на шляху до українсько-канадського безвізу", - зазначив прем’єр-міністр.

Окрім того, сторони обговорили питання перегляду інвестиційної політики EDC (Export Development Canada) та розблокування підтримки канадського бізнесу в рамках його інвестиційної діяльності в Україні.

Раніше повідомлялося, що можливість введення безвізового режиму з Канадою буде залежати від рішення спеціальної оціночної місії Департаменту імміграції Канади, яка спочатку має схвалити спрощений режим ЕТА +.

Також РБК-Україна писало, що Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск зони вільної торгівлі між країнами.