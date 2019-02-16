Україна вивчить євроінтеграційний досвід Чорногорії

Фото: Петро Порошенко та Міло Джуканович (president.gov.ua)

Сторони домовилися активізувати двостороннє співробітництво

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Петро Порошенко провів зустріч з лідером Чорногорії Міло Джукановичем щодо інтеграції в Європейський союз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Повідомляється, що Порошенко подякував за позицію Чорногорії щодо підтримки європейських санкцій проти Росії, сторони також обговорили питання двосторонніх відносин, європейської співпраці і взаємодії в міжнародних організаціях.

Крім того, президенти погодилися з необхідністю активізації діалогу, а також обговорили перспективні сфери співробітництва, зокрема щодо вивчення євроінтеграційного досвіду Чорногорії, в тому числі щодо адаптації національного законодавства до стандартів ЄС. Також повідомляється, що Порошенко підтвердив запрошення Міло Джукановичу відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили введення "Азовського пакету" санкцій проти Росії.

Напередодні Порошенко обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом питання співробітництва України з альянсом на найближчий період.