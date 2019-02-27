Україна вивчає нові інструменти для звільнення моряків, - Клімкін

Міністр вважає, що Росія використовує моряків перед виборами в Україні

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина изучает новые юридические инструменты для того, чтобы "прижать Россию" для освобождения украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД в Twitter.

Климкин подчеркнул, что Россия играет с украинскими моряками и политзаключенными перед выборами как с "разменной монетой" и это мешает при всем давлении украинских партнеров.

"Хочу сказать, что мы задействовали не только официальные каналы, а все возможные церковные и другие. То есть неофициальные каналы. Все, что возможно, все, что мы имеем, все, что имеют наши партнеры, сейчас задействованор. Россия будет противиться этому, повторять свою мантру про какие-то судебные процессы, это понятно. Мы изучаем и новые юридические инструменты, как прижать Россию. У нас есть идеи. В ближайшее время вы об этом услышите, мы к этому готовимся и предупреждать Россию сегодня перед камерами конечно не будем", - сказал Климкин.

РБК-Украина писало, что Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных в ходе атаки РФ в Азове.

Напомним, 20 февраля Комитет постоянных представителей ЕС включил в черный список восемь россиян за агрессию РФ в Керченском проливе.