Україна вивчає нові інструменти для звільнення моряків, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Міністр вважає, що Росія використовує моряків перед виборами в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна вивчає нові юридичні інструменти для того, щоб "притиснути Росію" для звільнення військовополонених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС у Twitter.

Клімкін наголосив, що Росія грає з українськими моряками та політв'язнями перед виборами як з "розмінною монетою" і це заважає при всьому тиску українських партнерів.

"Хочу сказати, що ми задіяли не тільки офіційні канали, а всі можливі - церковні та інші. Тобто неофіційні канали. Все, що можливо, все, що ми маємо, все, що мають наші партнери, зараз задіяно. Росія буде опиратися цьому, повторювати свою мантру про якісь судові процеси, зрозуміло. Ми вивчаємо і нові юридичні інструменти, як притиснути Росію. У нас є ідеї. Найближчим часом ви про це почуєте, ми до того готуємося і попереджувати Росію сьогодні перед камерами звичайно не будемо", - сказав Клімкін.

.@PavloKlimkin: #Росія прагне використати наших військовополонених моряків в якості "розмінної монети" напередодні виборів в Україні. МЗС залучає всі можливі ресурси та канали задля їх найшвидшого звільнення.#FreeUkrainianPOW's pic.twitter.com/Rp7omq3eLc — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) February 27, 2019

РБК-Україна писало, що Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер заявив, що Росія повинна негайно звільнити українських моряків, захоплених у ході атаки РФ в Азові.

Нагадаємо, 20 лютого Комітет постійних представників ЄС включив у чорний список вісім росіян за агресію РФ у Керченській протоці.