Україна та Ізраїль поки не будуть відновлювати авіасполучення: названа причина

До цього питання можуть повернуться в наступному місяці
Авіасполучення України з Ізраїлем в найближчому майбутньому не буде. Причиною стала статистика по коронавірусу.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїлю Йоель Ліон.
Посол розповів, що запропонував українському МЗС пілотний проект, але потім виявилося, що статистика по коронавірусу в Україні не втішна. До цього питання можуть повернуться в наступному місяці.
"У найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами", - сказав він.
За його словами, потрібно почекати, поки цифри в Україні знизяться.
"Крім того, інший важливий фактор - кількість тестів, які ви проводите", - додав він.
Зазначимо, у травні повідомлялося, що Україна і Ізраїль почали переговори про відновлення авіасполучення.
Раніше у МОЗ заявляли, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.
Нагадаємо, станом на 2 червня в Україні зафіксували 24 340 випадків коронавірусу, за добу заразилися 328 осіб.
Автор: Анастасия Рокитна