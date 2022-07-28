Україна може знову змінити хід війни найближчим часом, - Washington Post

Російське просування в Україні майже зупинилося, оскільки нещодавно поставлена ​​західна зброя допомагає українським військам повернути значну частину переваги, яку вони втратили за останні місяці. ЗСУ зможуть переломити хід війни на свою користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Зазначається, що російські війська не досягли значних територіальних здобутків після того, як 2 липня ЗСУ відступили з Лисичанська. Відсутність прогресу можна принаймні частково пояснити "оперативною паузою", оголошеною Міноборони Росії після захоплення міста. Але так звана пауза не зупинила російських спроб прорвати українські рубежі і офіційне завершення паузи, оголошене міністром оборони Сергієм Шойгу 16 липня, не принесло помітного посилення інтенсивності нападів Росії.

Західні чиновники і аналітики підозрюють, що росіяни близькі до того, щоб вичерпати свої можливості для подальших територіальних здобутків, оскільки їхня виснажена армія протистоїть українським силам із новою західною зброєю. Окупантам незабаром, можливо, доведеться змиритися зі своєю неспроможністю підкорити весь регіон Донбасу.

За словами Георгія Барроса, геопросторового аналітика, Росії, можливо, вдасться захопити ще одне або два міста на Донбасі, які знаходяться на її безпосередній лінії вогню, як Сіверськ і Бахмут, але важко уявити, що її існуюча армія просунеться набагато далі.

Проте західний чиновник, який говорив на умовах анонімності зазначив, що Росія також має можливості, які вона ще не використала, що можуть перевести війну в іншому тривожному напрямку, що є зловісним посиланням на російські хімічні та ядерні запаси.

Український контрнаступ

Тим часом українська армія має шанс перехопити ініціативу завдяки постачанню нового західного озброєння, наприклад, артилерійських ракетних систем HIMARS, завдяки яким Україна знищила вже понад 100 важливих російських цілей. Останнім часом українські військові використовували HIMARS для продовження контрнаступу на Херсон.

Використовуючи HIMARS для знищення запасів боєприпасів, Україна змусила росіян перемістити склади боєприпасів далі від фронту, подовжуючи їх лінії постачання та ускладнюючи логістику доставки артилерійських снарядів до підрозділів, які їх потребують.