ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна може знову змінити хід війни найближчим часом, - Washington Post

Новость на русском →
Четвер 28 липня 2022 21:05
Україна може знову змінити хід війни найближчим часом, - Washington Post Фото: Україна може знову змінити хід війни найближчим часом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російське просування в Україні майже зупинилося, оскільки нещодавно поставлена ​​західна зброя допомагає українським військам повернути значну частину переваги, яку вони втратили за останні місяці. ЗСУ зможуть переломити хід війни на свою користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Зазначається, що російські війська не досягли значних територіальних здобутків після того, як 2 липня ЗСУ відступили з Лисичанська. Відсутність прогресу можна принаймні частково пояснити "оперативною паузою", оголошеною Міноборони Росії після захоплення міста. Але так звана пауза не зупинила російських спроб прорвати українські рубежі і офіційне завершення паузи, оголошене міністром оборони Сергієм Шойгу 16 липня, не принесло помітного посилення інтенсивності нападів Росії.

Західні чиновники і аналітики підозрюють, що росіяни близькі до того, щоб вичерпати свої можливості для подальших територіальних здобутків, оскільки їхня виснажена армія протистоїть українським силам із новою західною зброєю. Окупантам незабаром, можливо, доведеться змиритися зі своєю неспроможністю підкорити весь регіон Донбасу.

За словами Георгія Барроса, геопросторового аналітика, Росії, можливо, вдасться захопити ще одне або два міста на Донбасі, які знаходяться на її безпосередній лінії вогню, як Сіверськ і Бахмут, але важко уявити, що її існуюча армія просунеться набагато далі.

Проте західний чиновник, який говорив на умовах анонімності зазначив, що Росія також має можливості, які вона ще не використала, що можуть перевести війну в іншому тривожному напрямку, що є зловісним посиланням на російські хімічні та ядерні запаси.

Український контрнаступ

Тим часом українська армія має шанс перехопити ініціативу завдяки постачанню нового західного озброєння, наприклад, артилерійських ракетних систем HIMARS, завдяки яким Україна знищила вже понад 100 важливих російських цілей. Останнім часом українські військові використовували HIMARS для продовження контрнаступу на Херсон.

Використовуючи HIMARS для знищення запасів боєприпасів, Україна змусила росіян перемістити склади боєприпасів далі від фронту, подовжуючи їх лінії постачання та ускладнюючи логістику доставки артилерійських снарядів до підрозділів, які їх потребують.

Нагадаємо, генерал у відставці Бен Ходжес зазначив, що українські військові зможуть відкинути російську армію на лінію 23 лютого до кінця 2022 року, однак для цього потрібно налагодити швидкі постачання озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України