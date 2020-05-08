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Україна та Іспанія обговорили пришвидшення угоди про спільний авіапростір

Новини » Політика     08.05.2020 - 20:31
Україна та Іспанія обговорили пришвидшення угоди про спільний авіапростір
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Глави МЗС підкреслили необхідність дотримання норм міжнародного права у міждержавних відносинах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та іспанська колега Аранча Гонсалес Лая підтвердили, що укладення Угоди про спільний авіаційний простір відповідає взаємовигідним інтересам і сприятиме пожвавленню бізнесових, туристичних та міжлюдських контактів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як зазначається, МЗС України послідовно виступає за те, щоб українці могли вільно подорожувати Європою і світом.

"Ми наполегливо працюємо над створенням нових можливостей для здійснення авіаційних подорожей між Україною та країнами ЄС. Угода про спільний авіаційний простір якраз і створює такі можливості. Робитимемо все, від нас залежне, щоб ця угода була укладена", - наголосив Кулеба.

Очільники зовнішньополітичних відомств також відзначили важливість активізації двосторонньої економічної та інвестиційної співпраці.

Зазначається, що створенню додаткових можливостей для бізнесу сприятиме підписання Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іспанією.

Крім того, міністри обмінялися інформацією про заходи, що вживаються урядами двох країн з метою протидії поширенню COVID-19. Кулеба, зокрема, подякував іспанській колезі за сприяння уряду Іспанії у поверненні громадян України на Батьківщину.

У свою чергу, Аранча Гонсалес Лая підтвердила незмінність позиції Іспанії у питанні захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Глави МЗС підкреслили необхідність дотримання норм міжнародного права у міждержавних відносинах.

Нагадаємо, на думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

Крім того, після закінчення карантину президент Володимир Зеленський хоче створити державну авіакомпанію-перевізника.

Теги Новини України ІспаніяДмитро Кулебаавиация
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