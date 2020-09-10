Україна та Іспанія домовилися про співпрацю у чотирьох сферах

Україна та Іспанія сьогодні досягли домовленостей про співробітництво у чотирьох сферах. Зокрема, сторони підписали меморандум про уникнення подвійного оподаткування.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який сьогодні перебуває з робочим візитом в Мадриді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми підписали 4 важливих документи, важливих як для Іспанії, так і для України",- сказав міністр.

За його словами, сторони сьогодні підписали наступні меморандуми:

щодо уникнення подвійного оподаткування;

щодо співробітництва у митній сфері;

щодо співробітництва у сільськогосподарській сфері;

щодо співробітництва у сфері кібербезпеки.

"Ми налаштовані більше торгувати з Іспанією, більш тісно співпрацювати з Іспанією. Ми поговорили про енергетику, цифрову економіку, екологію. Це ті напрями, в яких наші країни будуть поглиблювати співпрацю",- сказав Кулеба.

Нагадаємо, під час робочого візиту до Бухаресту Кулеба домовився про створення спільної української-румунської робочої групи з питань енергетики.

Крім того, в ході робочої поїздки до Португалії глава українського МЗС домовився про лікування чотирьох поранених на Донбасі українських військових.