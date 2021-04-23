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Україна виключає переговори щодо Донбасу з представниками "ЛДНР", - Арестович

Автор: Артур Родивилов

Україна не має наміру вести переговори з представниками "ЛДНР" "навіть в умовному просторі". Раніше з такою пропозицією виступив президент РФ Володимир Путін.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Він підкреслив, що для України це принципове питання.

"Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - говорить Арестович.

Він також зазначив, що своєю пропозицією Путін дезавуював Мінські угоди.

"Путін зробив сьогодні дуже цікаву річ: він фактично дезавуював Мінські угоди. Він сказав "з республіками" ЛНР/ДНР", які Росія ніколи не визнавала до цього. Звичайно, це застереження, але це застереження підвішує Мінські угоди. Якщо чіплятися, це словесний вихід з Мінських угод", - заявив він

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "у будь-якій точці, де йде війна".

У Кремлі відразу заявили, що для цього мають бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.

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