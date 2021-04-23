Україна виключає переговори щодо Донбасу з представниками "ЛДНР", - Арестович

Він підкреслив, що для України це принципове питання.

"Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - говорить Арестович.

Він також зазначив, що своєю пропозицією Путін дезавуював Мінські угоди.

"Путін зробив сьогодні дуже цікаву річ: він фактично дезавуював Мінські угоди. Він сказав "з республіками" ЛНР/ДНР", які Росія ніколи не визнавала до цього. Звичайно, це застереження, але це застереження підвішує Мінські угоди. Якщо чіплятися, це словесний вихід з Мінських угод", - заявив він