Україна ініціює спецгрупу з оцінки збитків від агресії РФ у рамках INTOSAI

На думку Пацкана, в разі точного підрахунку збитків Україні буде легше вигравати позови в міжнародних судах

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что Украина инициирует создание специальной группы по оценке нанесенного ущерба от агрессии России в Крыму и на Донбассе и определению надлежащей компенсации в рамках деятельности Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что сейчас отсутствуют какие-либо методологии подсчета убытков и потерь вследствие конфликтов.

"Мы считаем, что пришло время странам-членам Международной организации высших органов аудита INTOSAI учесть нынешнюю ситуацию и соответственно реагировать на те вызовы, которые возникают ", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Пацкан заявил, что необходимо на 100% подсчитать нанесенный РФ ущерб и одновременно необходимо разработать единую методологию и стандарты подсчета убытков для каждой страны в любой части мира.

"Тогда легче будет выигрывать те иски, которые Украина апеллирует или другие страны в международные суды. Сколько было уничтожено домов, сколько было вывезено заводов, сколько других предприятий, которые не работают, какое влияние на экологию... На эти и многие другие вопросы мы хотим дать ответ", - сказал он.

Глава ведомства надеется, что идея Украины будет поддержана, несмотря на возможные усилия России заблокировать ее.

Напомним, ранее первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив подчеркнул, что с начала российской агрессии Украина понесла значительные экономические потери. По его словам, аннексия Крыма и оккупация части востока привели к сокращению ВВП в 2014 году на 7%, в 2015 году - почти на 10%.

Как писало РБК-Украина ранее, летом 2018 года в Atlantic Council заявили, что из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе Украина потеряла 100 миллиардов долларов.

Добавим, в августе 2018 года президент Украины Петр Порошенко призвал создать государственный координационный орган, который будет заниматься вопросами возмещения нанесенных Россией убытков Украине.