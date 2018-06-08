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Через анексію Криму та агресію РФ на Донбасі Україна втратила 100 млрд доларів, - Atlantic Council

НовиниЕкономіка    08.06.2018 - 16:14
Фото: Андерс Аслунг (uacrisis.org)
Фото: Андерс Аслунг (uacrisis.org)

Після анексії Криму Україна втратила 1,4 мільйонів гектарів землі

Через російську агресію у Криму та на Донбасі Україна втратила 100 мільярдів доларів. Про це сказав старший науковий співробітник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд у п'ятницю, 8 червня, передає "Український кризовий медіа центр".

Аслунг, зокрема, відобразив ці цифри у своєму дослідженні "Ціна Кремлівської агресії в Україні: матеріальний вимір".

"Після анексії Криму Україна втратила 1,4 мільйонів гектарів землі, які оцінюють у понад 1,8 мільярдів доларів. Окрім цього, українські банки втратили активи, які залишилися у банківських відділеннях, - від 1,7 до 1,9 мільярдів доларів. Росія конфіскувала "Крименерго", як наслідок – Україна втратила 1 мільярд доларів", - сказав Аслунг.

Також він зазначив, що через бойові дії на Сході України зруйнована велика частка інфраструктури. Експерти оцінили збитки у 9,5 мільярдів доларів.

Як зазначив, старший науковий співробітник Eurasia Center Atlantic Council Алан Райлі, українські компанії та фізичні особи, які втратили свої активи внаслідок російської агресії, мають подавати позови до міжнародних судів.

"Варто також об’єднуватися у групи та подавати спільні позови, щоб зменшити частку витрат на судові процеси. Ми можемо закликати та сприяти тому, щоб фізичні та юридичні особи вимагали від Кремля компенсацій", - зазначив він.

Нагадаємо, у травні 2018 року Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація повиннна сплатити компенсацію українським інвесторам за анексію Криму на суму у 159 млн доларів.

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Теги публікації: Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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