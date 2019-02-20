Кубів назвав втрати економіки України з початку агресії РФ

Фото: Степан Кубів (РБК-Україна)

Кубів заявив, що великі втрати понесла оборонна промисловість

З початку російської агресії Україна понесла значні економічні втрати. Про це на засіданні Кабміну заявив перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, анексія Криму і окупація частини Сходу призвела до скорочення ВВП в 2014 році на 7%, у 2015 році - майже на 10%.

"Досі 115 з 150 вугільних шахт знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Одні з найбільших втрат зазнала українська оборонна промисловість України", - зазначив Кубів.

Фото: втрати української економіки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна увійшла до трійки лідерів за розміром шкоди, заподіяної Російської Федерації. Лідером за кількістю введених обмежень щодо російських товарів став Європейський союз (25), на другому місці - Україна (22). Далі йдуть Індія (16), Білорусь (13), Туреччина (12) і США (9).

Раніше також стало відомо, що зростання економіки України прискорилося в кінці 2018 року. Зокрема, реальний ВВП в IV кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 3,4%, по відношенню до третього кварталу поточного року - на 1,1%.