Україна ініціює спецгрупу з оцінки збитків від агресії РФ у рамках INTOSAI

Фото: Валерій Пацкан (facebook.com valerij packan)

На думку Пацкана, в разі точного підрахунку збитків Україні буде легше вигравати позови в міжнародних судах

Глава Рахункової палати України Валерій Пацкан заявив, що Україна ініціює створення спеціальної групи з оцінки завданих збитків від агресії Росії у Криму і на Донбасі і визначенню належної компенсації у рамках діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що зараз відсутні будь-які методології підрахунку збитків і втрат внаслідок конфліктів.

"Ми вважаємо, що прийшов час країнам-членам Міжнародної організації вищих органів аудиту INTOSAI врахувати нинішню ситуацію і відповідно реагувати на ті виклики, які виникають", - підкреслив глава Рахункової палати.

Пацкан заявив, що необхідно на 100% підрахувати завдані РФ збитки і одночасно необхідно розробити єдину методологію і стандарти підрахунку збитків для кожної країни в будь-якій частині світу.

"Тоді легше буде вигравати ті позови, які Україна апелює або інші країни в міжнародні суди. Скільки було знищено будинків, скільки було вивезено заводів, скільки інших підприємств, які не працюють, який вплив на екологію... На ці та багато інших питань ми хочемо дати відповідь", - сказав він.

Глава відомства сподівається, що ідея України буде підтримана, незважаючи на можливі зусилля Росії заблокувати її.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів наголосив, що з початку російської агресії Україна зазнала значних економічних втрат. За його словами, анексія Криму та окупація частини сходу привели до скорочення ВВП в 2014 році на 7%, в 2015 році - майже на 10%.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2018 року в Atlantic Council заявили, що через російську агресію в Криму і на Донбасі Україна втратила 100 мільярдів доларів.

Додамо, в серпні 2018 року президент України Петро Порошенко закликав створити державний координаційний орган, який буде займатися питаннями відшкодування завданих Росією збитків Україні.