Україна ініціювала позачергове засідання підгрупи ТКГ з питань безпеки

Україна ініціювала позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Так, на сьогоднішньому засіданні ТКГ в режимі відеоконференції українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання підгрупи з питань безпеки. Засідання має відбутися найближчим часом.

Крім того, сторони обговорили активізацію в частині процедурних питань роботи Контактної групи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні відбулася відеоконференція ТКГ з питань мирного врегулювання на Донбасі. В ході засідання українська сторона ініціювала створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном. До робочої групи увійдуть представники прикордонної та митної служб України та Росії.

Також на сьогоднішньому засіданні було обговорено необхідність реалізації домовленостей лідерів "нормандської четвірки" у Парижі. Україна розраховує найближчим часом провести нову нормандську зустріч в Берліні.

Крім того, українська сторона на сьогоднішньому засіданні ТКГ відкинула можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Київ категорично заперечує таку можливість.